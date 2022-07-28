***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 15:51
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin önemli üretim kalemlerinden olan öğütücü bilyanın ithalat işlemlerine 26.07.2022 tarih, 5880 sayılı Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3 yıl süresince ithal ürünlerde ton başına 1. yıl 200 USD, 2. yıl 195 USD, 3. yıl ise 190 USD ek mali yükümlülük getirilmiştir.
27.07.2022 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ve yayın tarihinde itibaren 30'uncu günde yürürlüğe girecek olan söz konusu anti-damping kararı ile Şirketimizin iç piyasaya yapacağı öğütücü bilya satışlarında uzak doğu menşeli haksız rekabetin önüne geçilmiş olacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048578
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,1700
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|Önceki Kapanış
|: 18,1800
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18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.015,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.015,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9130
|17,9180
|% -0,02
|
|Euro
|18,2988
|18,3265
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,7338
|21,8428
|% -0,18
|
|Frank
|18,7327
|18,8456
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7557
|4,7796
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,78
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.759
|6.847
|13,00
|
|Yarım
|3.293
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
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17:58BTCIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
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17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
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17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem