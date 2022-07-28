***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin önemli üretim kalemlerinden olan öğütücü bilyanın ithalat işlemlerine 26.07.2022 tarih, 5880 sayılı Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3 yıl süresince ithal ürünlerde ton başına 1. yıl 200 USD, 2. yıl 195 USD, 3. yıl ise 190 USD ek mali yükümlülük getirilmiştir.27.07.2022 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ve yayın tarihinde itibaren 30'uncu günde yürürlüğe girecek olan söz konusu anti-damping kararı ile Şirketimizin iç piyasaya yapacağı öğütücü bilya satışlarında uzak doğu menşeli haksız rekabetin önüne geçilmiş olacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048578BIST