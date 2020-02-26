***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.02.2020 16:45
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen, Şirketimizin Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.' ye olan 765.733,71 ¬ (avro) bakiye leasing borcu sermaye artırımından elde edilen fon kullanılarak kapatılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821748
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05323,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,45
|Açılış
|: 323,47
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.100
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.489.780
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.084.498
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|EKIZ
|1,13
|64.456
|% 9,71
|
|SNPAM
|6,34
|11.930.276
|% -11,20
|
|YBTAS
|5.210,90
|334.337
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|247.521
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|35.020
|% -6,46
|
|UFUK
|4,11
|86.123
|% -6,38
|
|THYAO
|13,25
|2.502.478.793
|% -1,71
|
|ASELS
|29,00
|2.381.639.194
|% -0,48
|
|GARAN
|10,65
|683.593.258
|% -0,09
|
|KRDMD
|2,91
|556.983.087
|% 3,19
|
|ODAS
|2,19
|444.628.183
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|444.628.183
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,91
|556.983.087
|% 3,19
|
|THYAO
|13,25
|2.502.478.793
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,34
|231.374.244
|% 2,29
|
|KARSN
|1,95
|262.765.307
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9303
|7,9701
|% -0,39
|
|Frank
|6,2740
|6,3118
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6349
|1,6431
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|2,38
|
|Altın Gr.
|323
|323
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,03
|54,03
|-0,23
|
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