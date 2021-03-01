***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihli kararı ile revize edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.26.02.2021 tarihinde Sermaye Artırımı/ Azaltımı Şablonundan yapılan duyurunun Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına ilişkin Rapor Şablonu kullanılarak tekrar duyurulmasıdır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913876BIST