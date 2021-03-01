***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.03.2021 12:13
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihli kararı ile revize edilen Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ekte yer almaktadır.
26.02.2021 tarihinde Sermaye Artırımı/ Azaltımı Şablonundan yapılan duyurunun Sermaye Artırımından Elde Edilecek-Edilen Fonun Kullanımına ilişkin Rapor Şablonu kullanılarak tekrar duyurulmasıdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913876
BIST
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|TURGG
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|34.585.983
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|
|DYOBY
|14,52
|13.056.802
|% 10,00
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|KONYA
|1.280,40
|45.163.084
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|INTEM
|51,70
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|% 10,00
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|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
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|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
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|TSPOR
|2,38
|44.591.837
|% -4,03
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|GSRAY
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|161.228.915
|% -3,75
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|SISE
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|THYAO
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|
|GARAN
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|
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|694.706.088
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|GUBRF
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|495.284.849
|% 3,01
|
|SISE
|7,53
|1.511.488.081
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|EKGYO
|2,28
|212.119.778
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
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|% 0,90
|
|THYAO
|13,87
|1.070.565.466
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|
|IHLAS
|0,91
|67.670.442
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|13:51
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|7,2727
|% -2,05
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|Euro
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|8,7705
|% -2,22
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|Sterlin
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|10,1655
|% -1,90
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|Frank
|7,9269
|7,9747
|% -2,50
|
|Riyal
|1,9321
|1,9418
|% -2,11
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|13:51
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.747
|1.747
|19,78
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|Altın Gr.
|408
|408
|-4,13
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|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-72,66
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|Yarım
|1.308
|1.342
|-35,15
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|Çeyrek
|656
|671
|-17,57
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|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,34
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|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
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|B. Petrol
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|65,27
|0,84
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