***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2021 10:11
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÖZIŞIK İNŞAAT VE ENERJİ AŞ. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ 306241007 285.930.439,76 TRY 93,37 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAK
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 89.000.000,00 80.000.001,32 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951594
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:3510,1334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0297
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:35497,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,23
|Açılış
|: 497,61
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:35
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,43
|7.862.774
|% 10,00
|
|KFEIN
|27,80
|26.896.761
|% 9,97
|
|EDATA
|9,82
|15.334.264
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|84.238.878
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,00
|137.894
|% -6,54
|
|OZBAL
|13,27
|17.271.035
|% -6,22
|
|SRVGY
|74,00
|5.085.578
|% -3,58
|
|MTRKS
|31,84
|12.900.409
|% -3,52
|
|ORMA
|27,60
|48.653
|% -3,16
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% -1,39
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% -2,68
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% -1,63
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.695.820
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% -0,56
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% -0,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5777
|8,5806
|% 0,74
|
|Euro
|10,1058
|10,1334
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,7412
|11,8001
|% 0,44
|
|Frank
|9,2760
|9,3319
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2805
|2,2919
|% 0,73
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|-1,84
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29OZBAL
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 327 adet işlem
-
12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, SASA
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 92 kaybederek (% -1.07 ) 1, 192
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, EDATA, YAYLA, METUR, AKENR, SELVA, AVOD, KARYE, EDIP