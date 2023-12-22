***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2023 14:32
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÖZIŞIK İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ,G.MENKUL ALIM SATIM KİRALAMA 339.441.007,00 312.530.439,76 TRY 92,08 BAĞLI ORTAKLIK
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAK
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 51.290.000,00 46.103.372,00 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIK
IŞIKLAR DÖKÜM PAZARLAMA A.Ş. METAL DÖKÜM, BİLYE VE MK. PARÇALARI SATIŞ VE PAZARLAMASI 1.050.000,00 1.050.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228036
BIST