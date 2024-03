***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiÖZIŞIK İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ,G.MENKUL ALIM SATIM KİRALAMA 339.441.007,00 289.051.997,76 TRY 85,16 BAĞLI ORTAKLIKNİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ 54000000 5.367.461,16 TRY 9,94 İŞTİRAKBND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 51.290.000,00 46.103.372,00 TRY 89,89 BAĞLI ORTAKLIKIŞIKLAR DÖKÜM PAZARLAMA A.Ş. METAL DÖKÜM, BİLYE VE MK. PARÇALARI SATIŞ VE PAZARLAMASI 50.000.000,00 44.800.000,00 TRY 89,60 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253636BIST