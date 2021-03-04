***CEMAS* *EMKEL* *AKSGY* *IZMDC* *OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.03.2021 09:10
***CEMAS******EMKEL******AKSGY******IZMDC******OSTIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSGY, CEMAS, EMKEL, IZMDC, OSTIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/03/2021) CEMAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/03/2021) EMKEL.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/03/2021) IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) OSTIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/03/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915031
BIST
10:361.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
|: 1.531
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1.536
En Düşük
1.525
10:367,4394
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,4665
En Düşük
7,4117
10:368,9819
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 410,55
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412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:36
|KRVGD
|18,59
|114.105.016
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
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|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,80
|10.061.103
|% -7,24
|
|SEYKM
|32,00
|34.562.059
|% -7,14
|
|THYAO
|14,90
|375.643.483
|% -0,13
|
|PETKM
|5,79
|301.469.539
|% 1,05
|
|OZKGY
|6,11
|201.502.248
|% 8,53
|
|OZKGY
|6,11
|201.502.248
|% 8,53
|
|ODAS
|3,96
|172.436.647
|% 1,28
|
|PETKM
|5,79
|301.469.539
|% 1,05
|
|TSKB
|1,71
|77.987.725
|% 0,59
|
|ODAS
|3,96
|172.436.647
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,44
|90.401.463
|% 0,41
|
|OZKGY
|6,11
|201.502.248
|% 8,53
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4352
|7,4394
|% -0,08
|
|Euro
|8,9764
|8,9819
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,3486
|10,4005
|% -0,10
|
|Frank
|8,0493
|8,0978
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9752
|1,9851
|% -0,20
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,43
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,77
|64,77
|0,70
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