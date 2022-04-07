***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.04.2022 09:12
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016719
BIST
10:472.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 18,43
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:4714,7513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0454
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7513
En Düşük
14,7005
10:4716,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0544
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:47913,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 913,12
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:47
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.207.483
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|7.306.705
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|ULUSE
|178,60
|19.949.020
|% 7,79
|
|GZNMI
|39,60
|7.204.875
|% -5,17
|
|SANFM
|29,64
|1.838.487
|% -4,51
|
|DITAS
|22,06
|453.276
|% -4,42
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|BOBET
|4,44
|27.427.375
|% -3,27
|
|ASELS
|26,06
|712.484.619
|% 2,04
|
|THYAO
|34,66
|680.754.576
|% 0,12
|
|KRDMD
|15,80
|654.929.295
|% 2,13
|
|SASA
|62,45
|500.059.272
|% 1,96
|
|SISE
|16,51
|461.953.604
|% 1,29
|
|ODAS
|2,10
|281.496.960
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,22
|309.892.840
|% 1,20
|
|HALKB
|5,15
|302.285.347
|% 4,04
|
|VAKBN
|3,77
|179.963.820
|% 1,62
|
|KRDMD
|15,80
|654.929.295
|% 2,13
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7463
|14,7513
|% 0,31
|
|Euro
|16,0753
|16,0878
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,2630
|19,3596
|% 0,50
|
|Frank
|15,7557
|15,8506
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9211
|3,9407
|% 0,28
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|0,05
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,64
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,41
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Seans Raporu
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