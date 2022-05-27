***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2022 09:08
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032841
BIST
10:222.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,79
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.468
En Düşük
2.454
10:2216,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0407
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:2217,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:22979,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,41
|Açılış
|: 979,01
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:20
|RODRG
|17,60
|2.802.586
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|AKSA
|53,05
|64.658.945
|% 7,35
|
|GEDIK
|6,98
|7.213.436
|% 6,73
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AVTUR
|2,30
|312.684
|% -4,17
|
|KAPLM
|60,00
|3.752.049
|% -4,15
|
|IMASM
|46,24
|2.484.063
|% -3,18
|
|MZHLD
|56,60
|425.395
|% -3,00
|
|KARSN
|6,70
|503.337.359
|% 4,69
|
|THYAO
|44,36
|479.025.220
|% -0,22
|
|EREGL
|33,24
|352.007.073
|% 2,53
|
|KOZAL
|193,60
|302.286.236
|% -0,05
|
|KRDMD
|14,84
|244.631.457
|% 1,30
|
|KARSN
|6,70
|503.337.359
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,30
|70.806.830
|% -2,26
|
|DOHOL
|3,85
|181.056.928
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,64
|116.182.262
|% 1,15
|
|TSKB
|2,06
|47.929.696
|% 0,98
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3787
|16,3882
|% 0,24
|
|Euro
|17,6023
|17,6150
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6253
|20,7288
|% 0,38
|
|Frank
|17,0034
|17,1058
|% 0,15
|
|Riyal
|4,3551
|4,3770
|% 0,25
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|6,87
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,41
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,10
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,28
|
Seans Raporu
10:20
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10:35KARSN
Yüzde 4.53 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 528, 876 adet işlem
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10:34HATEK
Yüzde 5.15 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 929 adet işlem
-
10:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 62 artarak (% 0.50 ) 2, 746
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10:33
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, RODRG, ARTI
-
10:33XU100
Endeks 2, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 4, 736.00 milyon TL de