***CEMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.03.2021 09:19
***CEMAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.'nin 02.03.2021 tarihinde başlayan % 66,87763 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 16.03.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915036
BIST
10:401.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,65
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.525
10:407,4397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
10:408,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9529
10:40411,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 411,05
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler10:38
|KRVGD
|18,59
|113.914.971
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.320,50
|3.572.404
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|6.219.416
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|6.087.818
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|1.855.643
|% 9,97
|
|CASA
|164,90
|3.845.798
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|5.214.886
|% -9,96
|
|MERIT
|284,00
|628.208
|% -8,68
|
|LINK
|53,00
|9.950.334
|% -8,62
|
|SEYKM
|31,50
|31.129.829
|% -8,59
|
|THYAO
|14,92
|366.241.693
|% 0,00
|
|PETKM
|5,80
|294.270.198
|% 1,22
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|GOZDE
|8,30
|152.815.230
|% 4,67
|
|PETKM
|5,80
|294.270.198
|% 1,22
|
|TSKB
|1,70
|77.793.240
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|88.320.624
|% 0,41
|
|ODAS
|3,96
|139.332.421
|% 1,28
|
|OZKGY
|6,18
|190.036.960
|% 9,77
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4352
|7,4394
|% -0,08
|
|Euro
|8,9764
|8,9819
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,3530
|10,4049
|% -0,06
|
|Frank
|8,0535
|8,1020
|% -0,12
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% -0,15
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,44
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,68
|