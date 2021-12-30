***CEMAS* *METRO* *KFEIN* *AEH* *BTCIM* *AKGRT* *IEYHO* *VANGD* *SMART* *NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
30.12.2021 09:22
***CEMAS******METRO******KFEIN******AEH******BTCIM******AKGRT******IEYHO******VANGD******SMART******NTHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IEYHO, NTHOL, KFEIN, METRO, AKGRT, BTCIM, CEMAS, SMART, VANGD]
İlgili Fonlar [AEH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987029
BIST
18:051.895
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARDYZ
|7,20
|53.850.552
|% 0,03
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|ZOREN
|1,68
|68.160.700
|% 0,00
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|YESIL
|1,85
|10.063.620
|% 0,00
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|VKFYO
|5,45
|3.239.100
|% 0,00
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|YATAS
|11,14
|21.309.022
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,68
|68.160.700
|% 0,00
|
|YESIL
|1,85
|10.063.620
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,45
|3.239.100
|% 0,00
|
|YATAS
|11,14
|21.309.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
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|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
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|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 0,00
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 0,00
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
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|DOHOL
|2,82
|319.365.162
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,1805
|13,2354
|% 4,55
|
|Euro
|14,9450
|15,0079
|% 4,31
|
|Sterlin
|17,8722
|17,9618
|% 4,97
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|Frank
|14,4898
|14,5770
|% 5,05
|
|Riyal
|3,5393
|3,5571
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-6,86
|
|Altın Gr.
|770
|770
|35,48
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|0,41
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|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,02
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