***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 13:46
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262489
BIST
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17:268.792
En Düşük
|Değişim
|: -2,63%
|| -237,85
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.785
En Yüksek
9.049
17:2632,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0929
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:2634,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0683
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:262.259,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,83
|Açılış
|: 2.259,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:26
|IZMDC
|6,71
|233.678.625
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|INVEO
|44,98
|87.949.737
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|DOBUR
|194,00
|55.032.181
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,64
|22.212.705
|% -53,60
|
|KONYA
|10.117,50
|675.039.003
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.609.305
|% -9,98
|
|THYAO
|282,75
|6.668.173.631
|% -1,05
|
|ZOREN
|5,46
|4.791.358.185
|% -5,70
|
|PETKM
|21,30
|4.542.867.680
|% -9,97
|
|AKBNK
|44,04
|4.532.996.220
|% -0,10
|
|YKBNK
|26,60
|4.038.987.437
|% -1,92
|
|ZOREN
|5,46
|4.791.358.185
|% -5,70
|
|ISCTR
|11,20
|4.002.940.014
|% -1,84
|
|PETKM
|21,30
|4.542.867.680
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,40
|1.529.984.834
|% -3,29
|
|YKBNK
|26,60
|4.038.987.437
|% -1,92
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1937
|32,1995
|% 0,29
|
|Euro
|34,9402
|34,9509
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,9278
|41,1329
|% -0,19
|
|Frank
|35,8850
|36,0649
|% -0,53
|
|Riyal
|8,6426
|8,6859
|% -0,11
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|