***CEMTS* *BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 17:11
***CEMTS******BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CEMTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş..'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı, Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın İsmail TARMAN'ın seçildiği öğrenilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844509
BIST
17:2499.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.685,38
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:246,9919
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0812
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:247,6049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:24383,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,33
|Açılış
|: 383,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.187.316
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.636.121
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.609.318
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|45.055.197
|% -9,97
|
|KRDMA
|2,68
|71.497.976
|% -7,90
|
|GEDIK
|20,80
|62.305.328
|% -7,31
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,90
|867.144.393
|% 1,80
|
|ASELS
|27,28
|645.364.989
|% 1,56
|
|ECILC
|5,42
|557.955.050
|% 9,94
|
|MGROS
|34,10
|541.651.115
|% 7,91
|
|AKBNK
|5,60
|477.147.684
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,33
|395.244.970
|% 7,26
|
|IHLGM
|1,19
|249.366.888
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|90.210.597
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,39
|351.013.513
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,70
|89.195.047
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5871
|8,6302
|% -1,26
|
|Frank
|7,1928
|7,2361
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,62
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.510
|-27,90
|
|Tam
|2.539
|2.575
|-28,70
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-14,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,61
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,43
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1833, 92 artarak (% 1.61 ) 116, 041
-
17:34XU100
Endeks 99, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 11, 057.00 milyon TL de
-
17:33IZFAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 192 adet işlem
-
17:31BEYAZ
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 991 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 99, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 10, 948.00 milyon TL de