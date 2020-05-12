***CEMTS* *BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS******BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMTS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklıklarımızdan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş..'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın kendi isteğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığı, Boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın İsmail TARMAN'ın seçildiği öğrenilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844509BIST