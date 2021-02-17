***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.02.2021 18:30
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve S.P.K. Seri X, N:22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği, Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910535
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0490
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05398,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -4,91
|Açılış
|: 398,73
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
397,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9894
|6,9987
|% 0,08
|
|Euro
|8,4141
|8,4234
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,6401
|9,6884
|% -0,56
|
|Frank
|7,7388
|7,7855
|% -0,83
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-21,49
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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17:58METUR
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
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17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
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17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem