***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.04.2024 10:07
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 500.000.000 (Beşyüzmilyon Türk Lirası) TL'den 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin ''Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 27.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda onaylanmış, 03.04.2024 tarihinde tescil edilmiş, 16.04.2024 tarih ve 11063 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272509
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|AKENR
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|RYGYO
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|RYSAS
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|76.367.995
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|GRNYO
|11,61
|11.280.694
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|YAYLA
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|DENGE
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|ATAGY
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|ODINE
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|ENTRA
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|ZOREN
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|405.531.642
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|YKBNK
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|KOZAL
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