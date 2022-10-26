***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.10.2022 18:19
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
1 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074444
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,35
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1963
|Açılış
|: 11,7495
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5905
|
18,7471
En Düşük
18,4735
18:05999,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,21
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.733.945
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.194.940
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.711.648.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.334.767.658
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.892.891.013
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.919.085
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5912
|18,6103
|% 0,04
|
|Euro
|18,7338
|18,7471
|% 1,06
|
|Sterlin
|21,5254
|21,6334
|% 1,16
|
|Frank
|18,7748
|18,8880
|% 0,78
|
|Riyal
|4,9335
|4,9582
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|18,76
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,64
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.707
|6.781
|23,00
|
|Yarım
|3.268
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.659
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|93,85
|93,85
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
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17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516