***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs ( COVID-19) salgını sebebiyle Şirketimiz tarafından Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, çalışma ortamlarımızda gerekli tüm sağlık tedbirleri titizlikle alınmış ve Resmi Kurumların bu konu ile ilgili yaptığı tüm yönlendirmeler yakından takip edilerek gerekli tüm önlemlerin alınmasına devam edilecektir.Bu süreçte faaliyetimiz ile ilgili olarakGünümüz itibariyle faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir aksama oluşmamıştır. Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizden herhangi bir sipariş iptali olmamıştır.Gerek üretim ve sevkiyatımız, gerekse tahsilat ve ödemelerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Faaliyetlerimiz normal seyrinde devam etmekte olup herhangi bir ara verme veya durdurma planlanmamaktadır.Çalışma arkadaşlarımız ve Ortam ile ilgili olarakUzaktan çalışması gereken personelimiz için gerekli alt yapı çalışması tamamlanmış olup, ofis çalışanlarımızın iş durumuna göre dönüşümlü veya uzaktan çalışma hazırlıkları uygulamaya geçirilmiştir.Tedbirler çerçevesinde ofislerimize gelen çalışan trafiği minimize edilmiş, müşteri ziyaretleri ve ticari misafirlerle yüz yüze görüşmeler durdurulmuş olup mevcut olan uzaktan iletişim araçları ile irtibat kurulması sağlanmıştır.Mecburi giriş ve çıkışlarda gerekli ekipmanların kullanılması, temasın sağlanmaması, her ortam ve alanda sosyal mesafenin korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmıştır.Bina ve tesislerimiz periyodik olarak dezenfekte edilerek, ortak noktalara uyarıcı bilgilendirme dokümanları ve dezenfektanlar takılmış, hijyen ekipleri kurulmuş ve hijyen seviyesi en üst seviyeye çıkarılmıştır.Faaliyetlerimizde yaşanacak önemli bir gelişme veya iş akışımızda ortaya çıkacak olumsuz bir durumda kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831708BIST