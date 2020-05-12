CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|26.965.516
|% 10,00
|KENT
|279,40
|18.572.716
|% 10,00
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5935
|8,6366
|% -1,19
|Frank
|7,1982
|7,2416
|% -0,55
|Riyal
|1,8567
|1,8660
|% -1,12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,28
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,87
|Cumhuriyet
|2.472
|2.516
|-21,90
|Tam
|2.545
|2.581
|-22,50
|Yarım
|1.242
|1.262
|-11,00
|Çeyrek
|621
|631
|-5,50
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,60
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,53
Seans Raporu
- 17:21FMIZP Yüzde 6.07 oranında artışla 54.15 lira fiyatla işlem gören hissede 225, 983 adet işlem
- 17:19XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1716, 18 artarak (% 1.50 ) 115, 924
- 17:19XU100 Endeks 99, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 10, 751.00 milyon TL de
- 17:18POLTK Yüzde 7.22 oranında artışla 150.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086 adet işlem
- 17:14XU100 Endeks 99, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 10, 621.00 milyon TL de