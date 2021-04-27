***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.04.2021 18:19
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2021
Karar Sayısı
2021/28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FiNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ = 27/04/2021 KARAR SAYISI = 2021/28 Yazımız ekinde takdim edilen ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 01/ 01/ 2021 – 31/ 03/ 2021 dönemine ait Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu ile ilgili olarak a) Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. Saygılarımızla,
YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ GENEL MÜDÜR ve MURAHHAS ÜYE Hidayet Nalan TÜZEL Nuri ÖZDEMİREL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931396
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|ERBOS
|76,45
|53.841.829
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.926.988
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|35.305.866
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.742.056
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.060.972
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.529.485
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.458.273
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.682.138
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|651.214
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.489.873.549
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.389.435.956
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.150.732.918
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|348.043.496
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|824.951.413
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|931.850.718
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.292.829
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|672.956.835
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2237
|8,2288
|% -0,51
|
|Euro
|9,9364
|9,9438
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,3927
|11,4499
|% -0,62
|
|Frank
|8,9584
|9,0123
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1833
|2,1943
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,53
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,00
|
|B. Petrol
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|65,49
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