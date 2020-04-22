***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2020 10:17
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839746
BIST
11:3798.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.155,17
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:376,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:377,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:37381,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,91
|Açılış
|: 381,13
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.895.912
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|41.412.874
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.800.470
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|2.648.770
|% 9,96
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|EUYO
|1,65
|6.874.137
|% -5,71
|
|SNGYO
|0,95
|13.007.285
|% -5,00
|
|ITTFH
|2,54
|5.465.290
|% -4,51
|
|MEGAP
|2,21
|63.613
|% -3,91
|
|GARAN
|8,28
|219.503.821
|% 1,22
|
|DOHOL
|1,86
|188.349.682
|% 8,14
|
|GSRAY
|2,71
|180.938.349
|% 6,69
|
|ECILC
|4,72
|170.372.219
|% 1,51
|
|KARSN
|1,57
|121.564.389
|% 3,97
|
|DOHOL
|1,86
|188.349.682
|% 8,14
|
|KARSN
|1,57
|121.564.389
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,71
|180.938.349
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,01
|79.985.068
|% 1,01
|
|ODAS
|1,65
|64.895.006
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5790
|8,6221
|% 0,36
|
|Frank
|7,1755
|7,2187
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8487
|1,8579
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,35
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.504
|20,30
|
|Tam
|2.509
|2.569
|20,80
|
|Yarım
|1.223
|1.254
|10,10
|
|Çeyrek
|613
|627
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|17,48
|17,48
|-1,85
|
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Endeks 98, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 3, 311.00 milyon TL de