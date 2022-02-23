***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2022 10:02
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003660
BIST
10:372.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 19,80
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:3713,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:3715,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0146
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
10:37840,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,69
|Açılış
|: 840,95
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:35
|HUNER
|2,42
|6.707.889
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|BASCM
|5,30
|37.238
|% 8,38
|
|KLGYO
|1,05
|4.385.293
|% -56,25
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,54
|654.765.512
|% 4,01
|
|KRDMD
|11,73
|410.130.026
|% 1,47
|
|THYAO
|29,00
|399.609.237
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,99
|134.468.312
|% 0,00
|
|GARAN
|11,70
|121.253.242
|% 0,09
|
|ODAS
|1,40
|103.454.823
|% 2,94
|
|KRDMD
|11,73
|410.130.026
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,99
|134.468.312
|% 0,00
|
|EREGL
|29,54
|654.765.512
|% 4,01
|
|KARSN
|4,13
|84.163.288
|% -0,24
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7966
|13,8027
|% 0,00
|
|Euro
|15,6477
|15,6582
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,6855
|18,7792
|% -0,05
|
|Frank
|14,9022
|14,9920
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6642
|3,6826
|% -0,12
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,63
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-0,13
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Seans Raporu
10:35
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