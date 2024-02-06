***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2024 12:02
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247073
BIST
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15:178.820
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 43,10
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.852
15:1730,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0210
|Açılış
|: 30,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
15:1732,8329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0265
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
15:171.992,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.992,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ARDYZ
|47,52
|636.216.658
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.041.921.253
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|93.324.750
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|10.705.620
|% 10,00
|
|DOFER
|55,05
|303.816.626
|% 9,99
|
|BAYRK
|42,00
|25.208.796
|% -9,01
|
|POLTK
|21.650,00
|162.001.090
|% -7,22
|
|CMENT
|232,50
|1.348.700
|% -6,96
|
|YAPRK
|291,25
|284.938.421
|% -6,95
|
|KIMMR
|8,36
|67.938.914
|% -6,90
|
|THYAO
|287,50
|7.192.886.774
|% -0,61
|
|SASA
|40,00
|3.793.164.721
|% 2,30
|
|EKGYO
|10,52
|3.305.598.917
|% 3,44
|
|AKBNK
|40,48
|2.649.014.582
|% 0,65
|
|TUPRS
|153,90
|2.439.927.960
|% -0,77
|
|ZOREN
|5,02
|2.152.644.711
|% 6,13
|
|EKGYO
|10,52
|3.305.598.917
|% 3,44
|
|TSPOR
|1,65
|219.514.874
|% 0,61
|
|YKBNK
|22,72
|2.235.020.294
|% 0,18
|
|SASA
|40,00
|3.793.164.721
|% 2,30
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5721
|30,5762
|% 0,07
|
|Euro
|32,8206
|32,8329
|% -0,08
|
|Sterlin
|38,2488
|38,4406
|% 0,14
|
|Frank
|34,8860
|35,0961
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1279
|8,1686
|% 0,06
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,29
|% 0,66
|
|Platin
|895,21
|896,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,89
|941,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,53
|78,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,39
|2.025,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:17
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15:32XU100
Endeks 8, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 74, 220.00 milyon TL de
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15:32CELHA
Yüzde 4.18 oranında artışla 30.44 lira fiyatla işlem gören hissede 645, 087 adet işlem
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15:30MEDTR
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 503 adet işlem
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15:29SMART
Yüzde 7.08 oranında artışla 44.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 624, 835 adet işlem
-
15:28CVKMD
Yüzde 5.63 oranında artışla 492.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 185 adet işlem