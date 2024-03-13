***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 10:08
***CEOEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEOEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258308
BIST
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11:478.970
En Düşük
|Değişim
|: -1,09%
|| -98,95
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:4732,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:4735,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0738
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:472.228,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.228,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ARTMS
|54,25
|76.093.166
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.212.598
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.789.152
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|462.812.952
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.336.674
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,02
|16.464.466
|% -8,63
|
|FONET
|32,04
|725.254.154
|% -8,46
|
|THYAO
|274,75
|2.162.352.337
|% -0,27
|
|EREGL
|45,00
|1.755.411.452
|% -0,62
|
|YKBNK
|22,32
|1.434.005.326
|% -4,21
|
|OBAMS
|48,18
|1.139.869.373
|% 1,43
|
|ISCTR
|10,82
|1.129.527.497
|% -2,26
|
|ISCTR
|10,82
|1.129.527.497
|% -2,26
|
|YKBNK
|22,32
|1.434.005.326
|% -4,21
|
|EKGYO
|10,63
|508.210.151
|% -1,30
|
|ZOREN
|5,24
|242.143.305
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,76
|112.579.413
|% -3,16
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0899
|32,0942
|% 0,13
|
|Euro
|35,1058
|35,1239
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,4832
|41,6912
|% -0,78
|
|Frank
|36,9057
|37,0907
|% -0,93
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,82
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|932,03
|933,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,34
|1.054,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,64
|2.157,95
|% 0,66
|