***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri' ne ilişkin olarak bugün yapılan ihaleye Ceo Event Medya A.Ş.–Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Ltd Şti. iş ortaklığının, pilot ortağı olarak katılmış ve 259.900.000 TL+KDV'lik teklif ile ihale uhdemizde kalmıştır. Söz konusu iş ortaklığındaki ortaklık oranımız %70' tir. Hizmet sözleşmesi İdari Şartnamenin 39. Maddesi uyarınca 5 (beş) gün içinde imzalanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272345BIST