***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2024 20:57
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri' ne ilişkin olarak bugün yapılan ihaleye Ceo Event Medya A.Ş.–Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Ltd Şti. iş ortaklığının, pilot ortağı olarak katılmış ve 259.900.000 TL+KDV'lik teklif ile ihale uhdemizde kalmıştır. Söz konusu iş ortaklığındaki ortaklık oranımız %70' tir. Hizmet sözleşmesi İdari Şartnamenin 39. Maddesi uyarınca 5 (beş) gün içinde imzalanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272345
BIST
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18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0189
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,4439
En Düşük
32,3726
18:0534,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0245
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,5187
En Düşük
34,4300
18:052.483,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 2.483,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.486,15
En Düşük
2.480,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3956
|32,4299
|% 0,06
|
|Euro
|34,4283
|34,5187
|% 0,07
|
|Sterlin
|40,2658
|40,4676
|% -0,01
|
|Frank
|35,4871
|35,6650
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6272
|8,6704
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,85
|28,91
|% 0,66
|
|Platin
|971,80
|974,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,00
|1.038,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,37
|90,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.382,54
|2.383,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -115, 51 kaybederek (% -1.09 ) 10, 482
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17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
-
17:56HALKB
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 823, 926 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem