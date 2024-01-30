***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYENİ VE ESKİ MEDYA REKLAM AJANSI A.Ş. CEVAT OLÇOK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.02.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Arter Reklam Matb. Tanıtım İletişim ve Halkla İlişkiler Tic A.Ş. Y.K. Başkanı, Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı Anonim Şirketi Y.K. Başkanı, Cer Holding A.Ş. Y.K. Başkanı, Do Açıkhava Reklam Basım ve Turizm İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Müdür Hayır 52.04 A VE B GRUBU Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYENİ VE ESKİ MEDYA REKLAM AJANSI A.Ş. FATİH OLÇOK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 18.08.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arter Reklam Matb. Tanıtım İletişim ve Halkla İlişkiler Tic A.Ş. Y.K. Üyesi, Ce Medya Planlama Reklam Org. Ticaret A.Ş. Y.K. Başkanı, Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı A.Ş. Y.K. Başkan Yardımcısı, Cef Fuarcılık A.Ş. Y.K. Başkanı, Açık Meydan Dijital Ajans ve Org A.Ş. Y.K. Başkanı, Do Tarım Hayvancılık Ltd Şti. Müdür, Erdo Gıda Turizm Seyahat Otelcilik Rest.İşl ve Yat. Ltd. Şti. Müdür, Tby Medya Film İletişim Reklam Danışmanlık Hizm Ltd. Şti. Müdür Hayır 52.12 A VE B GRUBU Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBÜLENT UYGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Dijital Tv Medya Yayıncılık Tic. A.Ş. Y.K. Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırFATİH AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıİSHAK BORA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243808BIST