***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 21:20
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
14:452.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -19,29
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.468
14:4515,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1131
|Açılış
|: 15,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:4516,2283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1458
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:45913,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 10,77
|Açılış
|: 913,19
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ULUUN
|10,38
|71.223.989
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.288.327
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.063.960
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.684.243
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.625.112
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.808.694
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|30.895.840
|% -9,97
|
|THYAO
|42,16
|1.765.589.416
|% -0,09
|
|SISE
|19,90
|1.462.258.325
|% -0,70
|
|KRDMD
|16,51
|1.126.034.992
|% -0,36
|
|ASELS
|24,18
|994.031.011
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,70
|911.106.872
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,74
|455.070.068
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,46
|432.354.614
|% -2,83
|
|DOHOL
|3,70
|337.781.093
|% -3,65
|
|YKBNK
|4,80
|407.246.906
|% -1,03
|
|HALKB
|5,68
|454.229.785
|% 1,43
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3229
|15,3594
|% 0,74
|
|Euro
|16,1993
|16,2283
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,8935
|18,9882
|% 0,79
|
|Frank
|15,4403
|15,5334
|% 1,10
|
|Riyal
|4,0769
|4,0973
|% 0,47
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|13,62
|
|Altın Gr.
|914
|914
|11,49
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.125
|6.281
|-3,57
|
|Yarım
|2.961
|3.038
|-1,73
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,03
|