***CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
22.04.2020 10:33
***CEOEM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEO EVENT MEDYA A.Ş.'nin 20.04.2020 tarihinde başlayan % 125 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22.04.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839753
BIST
11:5598.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 1.165,13
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:556,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:557,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:55380,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,61
|Açılış
|: 380,83
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|5.922.662
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|41.902.378
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|20.916.640
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|4.966.176
|% 9,96
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|SNGYO
|0,95
|13.007.285
|% -5,00
|
|ITTFH
|2,55
|5.862.505
|% -4,14
|
|EUYO
|1,68
|8.669.040
|% -4,00
|
|MEGAP
|2,21
|63.613
|% -3,91
|
|GARAN
|8,29
|233.503.192
|% 1,34
|
|GSRAY
|2,71
|195.518.122
|% 6,69
|
|DOHOL
|1,85
|195.365.354
|% 7,56
|
|ECILC
|4,73
|176.803.197
|% 1,72
|
|THYAO
|10,47
|133.804.113
|% 0,38
|
|DOHOL
|1,85
|195.365.354
|% 7,56
|
|KARSN
|1,57
|125.761.319
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,71
|195.518.122
|% 6,69
|
|ODAS
|1,64
|68.510.605
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,01
|81.602.393
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5789
|8,6219
|% 0,35
|
|Frank
|7,1725
|7,2158
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8473
|1,8565
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|11,19
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.502
|18,60
|
|Tam
|2.508
|2.567
|19,00
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|9,20
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|17,33
|17,33
|-2,00
|