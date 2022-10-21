***CEOEM* *YBTAS* *BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.10.2022 16:54
işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073301
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1588
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3915
En Düşük
17,9901
18:05989,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,47
|Açılış
|: 990,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
990,81
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5968
|% -0,05
|
|Euro
|18,3122
|18,3669
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,9340
|21,0389
|% 0,50
|
|Frank
|18,5481
|18,6599
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.658
|29,30
|
|Altın Gr.
|989
|989
|16,14
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.695
|6.827
|118,00
|
|Yarım
|3.262
|3.338
|58,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.668
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,41
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,36
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|1,12
|