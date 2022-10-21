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***CEOEM* *YBTAS* *BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

21.10.2022 16:54
***CEOEM* *YBTAS* *BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073301


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 12,98 226.242.468 % 10,00  
SMRTG 75,90 567.122.927 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5707 18,5968 % -0,05  
Euro 18,3122 18,3669 % 0,87  
Sterlin 20,9340 21,0389 % 0,50  
Frank 18,5481 18,6599 % 0,49  
Riyal 4,9298 4,9545 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.658 29,30  
Altın Gr. 989 989 16,14  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.695 6.827 118,00  
Yarım 3.262 3.338 58,00  
Çeyrek 1.636 1.668 27,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,41 0,72  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 0,36  
B. Petrol 93,50 93,50 1,12  
Seans Raporu 18:05
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