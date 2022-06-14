***CEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.06.2022 14:37
***CEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [CEY]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 14/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
CEY
İş Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon
Rota Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037184
BIST
17:172.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,58
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:1717,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0175
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:1718,0467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0550
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:171.007,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.007,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:15
|IDEAS
|19,69
|15.745.120
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.082.481
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.144.328
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|75.014.941
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.541.238
|% -9,85
|
|ISGYO
|13,36
|205.302.517
|% -6,51
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|MOBTL
|1,78
|261.555.668
|% -4,81
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,16
|3.777.454.282
|% 0,34
|
|EREGL
|30,72
|1.950.280.401
|% -1,35
|
|SISE
|22,10
|1.800.808.404
|% -0,27
|
|SASA
|44,90
|1.739.735.755
|% 5,35
|
|KRDMD
|13,16
|1.024.692.284
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,59
|459.239.833
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,78
|261.555.668
|% -4,81
|
|YKBNK
|4,66
|659.994.842
|% -1,48
|
|ODAS
|2,86
|344.628.809
|% 1,42
|
|TSKB
|2,32
|269.485.693
|% -2,11
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2695
|17,2798
|% 0,11
|
|Euro
|18,0177
|18,0450
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,6813
|20,7850
|% -0,90
|
|Frank
|17,2510
|17,3549
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5879
|4,6109
|% 0,07
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.688
|6.797
|-21,00
|
|Yarım
|3.283
|3.324
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.662
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,76
|