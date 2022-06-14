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***CEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

14.06.2022 14:37
***CEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***CEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [CEY]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Rota Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 14/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
                                                                      
               
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    CEY
    İş Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon
    Rota Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037184


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Tam 6.688 6.797 -21,00  
Yarım 3.283 3.324 -11,00  
Çeyrek 1.645 1.662 -5,00  
Gümüş.Ons 20,97 21,00 -0,09  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,04  
B. Petrol 125 125 2,76  
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