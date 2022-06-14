***CEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.06.2022 15:26
***CEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [CEY]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 15/06/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
CEY
İş Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon
Rota Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037195
BIST
16:402.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,41
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
16:4017,2742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
16:4018,0630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0713
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
16:401.010,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.010,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler16:39
|IDEAS
|19,69
|15.625.051
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.407.614
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|55.995.812
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|92.631.841
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|74.714.866
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.397.503
|% -9,85
|
|MOBTL
|1,77
|254.255.036
|% -5,35
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|RYSAS
|8,72
|36.289.025
|% -5,22
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|THYAO
|47,10
|3.439.517.466
|% 0,21
|
|EREGL
|30,68
|1.738.134.062
|% -1,48
|
|SISE
|22,10
|1.643.611.627
|% -0,27
|
|SASA
|43,30
|1.317.742.913
|% 1,60
|
|KRDMD
|13,06
|939.671.106
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,59
|421.068.062
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,77
|254.255.036
|% -5,35
|
|YKBNK
|4,66
|610.896.571
|% -1,48
|
|ODAS
|2,85
|318.597.323
|% 1,06
|
|TSKB
|2,33
|240.948.384
|% -1,69
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2539
|17,2708
|% 0,05
|
|Euro
|18,0242
|18,0480
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,7950
|20,8992
|% -0,35
|
|Frank
|17,3052
|17,4094
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5902
|4,6132
|% 0,12
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|0,20
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-22,00
|
|Tam
|6.711
|6.819
|1,00
|
|Yarım
|3.295
|3.335
|0,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,09
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,81
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:53PKENT
Yüzde 4.86 oranında artışla 144.50 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 500 adet işlem
-
16:52ENKAI
Yüzde 5.80 oranında artışla 17.87 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 199, 239 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SASA, TCELL
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 59 artarak (% 0.34 ) 2, 254
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, IDEAS, GLRYH, RAYSG, BRKO, PENTA, UFUK, DENGE, RTALB