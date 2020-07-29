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***CGG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Performans Sunum Raporu

29.07.2020 19:08
GÜNCEL HABERLER



***CGG*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Performans Sunum Raporu )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Fonlar CGG

Açıklamalar 01 Ocak - 30 Haziran 2020 Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863680


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 72.028.015 % 10,00  
KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0334 9,0787 % 1,08  
Frank 7,6100 7,6559 % 1,19  
Riyal 1,8561 1,8654 % 0,75  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.962 2,94  
Altın Gr. 440 440 3,17  
Cumhuriyet 2.885 2.927 31,40  
Tam 2.972 3.017 39,00  
Yarım 1.443 1.468 14,60  
Çeyrek 724 736 8,70  
Gümüş.Ons 24,22 24,26 -0,16  
Gümüş Gr. 5,42 5,43 -0,01  
B. Petrol 43,94 43,94 0,33  
Seans Raporu
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