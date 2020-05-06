CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.05.2020 21:46
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 52.865,24 % 0,001137 % 0,035221 % 3.096,979814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843175
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1240
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1987
En Düşük
7,0607
18:057,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1146
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05391,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,76
|Açılış
|: 391,21
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8607
|8,9051
|% 0,95
|
|Frank
|7,3555
|7,3998
|% 1,46
|
|Riyal
|1,9102
|1,9198
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-16,43
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|11,90
|
|Tam
|2.571
|2.619
|16,20
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|7,90
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|-1,35
|