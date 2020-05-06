CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,8607
|8,9051
|% 0,95
|Frank
|7,3555
|7,3998
|% 1,46
|Riyal
|1,9102
|1,9198
|% 1,61
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-16,43
|Altın Gr.
|391
|391
|2,28
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|11,90
|Tam
|2.571
|2.619
|16,20
|Yarım
|1.255
|1.280
|7,90
|Çeyrek
|625
|640
|4,00
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,97
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,05
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|-1,35
Seans Raporu
- 17:59ADEL Yüzde -5.42 oranında düşüşle 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 435 adet işlem
- 17:58PNSUT Yüzde -4.54 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 867 adet işlem
- 17:57CMBTN Yüzde -5.85 oranında düşüşle 43.80 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 165 adet işlem
- 17:56DOBUR Yüzde -6.07 oranında düşüşle 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 256 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 98, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 10, 370.00 milyon TL de