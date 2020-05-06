CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.05.2020 21:48
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 1.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 70,28 % 0,002186 % 0,006798 % 310,93472
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843194
BIST
09:5598.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 8,46
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
98.580
En Düşük
98.580
09:557,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
09:557,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
09:55392,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,26
|Açılış
|: 392,56
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,11
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|842.264
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|177.096
|% 10,00
|
|YONGA
|17,30
|81.241
|% 9,98
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|PKENT
|156,00
|103.896
|% -8,24
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|KRONT
|21,68
|205.396
|% -5,66
|
|TKNSA
|7,64
|274.186.494
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,00
|243.564.606
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,48
|168.034.676
|% 0,00
|
|SMART
|10,11
|134.951.793
|% 0,10
|
|TKFEN
|13,51
|133.479.030
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,03
|42.457.450
|% 0,98
|
|VAKBN
|4,48
|168.034.676
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,64
|274.186.494
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,41
|72.326.897
|% 0,00
|
|TSKB
|1,02
|29.531.115
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9333
|8,9781
|% 0,84
|
|Frank
|7,3898
|7,4343
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9205
|1,9301
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|2,96
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.560
|10,70
|
|Tam
|2.579
|2.626
|11,00
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,40
|
|Çeyrek
|627
|642
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|29,35
|29,35
|-0,37
|