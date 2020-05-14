CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Risk Aralığı Muhafazakar/Temkinli (1-2)Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBAHAR ÇAKAN 02.04.2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIZİYA ÇAKMAK 02.04.2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSIHAYRİ BATUR 02.04.2019 2014 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 7 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSISİNAN EDE 02.01.2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy – Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy – Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy – Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSISAFA KIZIL 04.05.2020 02/2020 – Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 – 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845112BIST