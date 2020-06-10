CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2020 11:15
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 80 14/12/2016-46
BIST-KYD OSBA SABIT 5 14/12/2016-46
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 14/12/2016-46
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 14/12/2016-46
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850462
BIST
11:04110.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 937,79
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:046,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:047,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:04374,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 374,70
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.298.710
|% 9,97
|
|AYCES
|37,80
|2.632.725
|% 9,95
|
|DOAS
|12,15
|60.555.432
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.183.068
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.120.477
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KUTPO
|25,18
|1.064.116
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,94
|493.209.401
|% 3,74
|
|ASELS
|32,46
|456.064.927
|% 2,59
|
|GARAN
|8,25
|275.166.955
|% 0,86
|
|VESTL
|15,13
|192.939.538
|% 9,01
|
|THYAO
|12,72
|185.517.423
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,94
|493.209.401
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,45
|115.767.960
|% 4,32
|
|KARSN
|2,07
|131.738.480
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,65
|156.082.512
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,90
|105.542.481
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6368
|8,6801
|% 0,17
|
|Frank
|7,1314
|7,1743
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8029
|1,8120
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|2,21
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.456
|0,60
|
|Tam
|2.498
|2.528
|0,70
|
|Yarım
|1.219
|1.230
|0,30
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|40,42
|40,42
|-0,76
|
Seans Raporu
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11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1034, 84 artarak (% 0.81 ) 128, 319
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11:16BAYRK
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