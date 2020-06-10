CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2020 11:16
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 547 GUN 85 31/07/2019-5
BIST 100 GETIRI 10 31/07/2019-5
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 31/07/2019-5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850464
BIST
14:03109.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 702,52
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
14:036,7920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7758
14:037,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7290
En Düşük
7,6879
14:03375,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,63
|Açılış
|: 375,21
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|DAGHL
|9,60
|2.096.295
|% 9,97
|
|RTALB
|24,92
|3.787.915
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|9.165.932
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.525.899
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|DARDL
|10,95
|913.214
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,97
|987.005.875
|% 5,35
|
|ASELS
|32,32
|667.911.593
|% 2,15
|
|GARAN
|8,20
|549.390.750
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,52
|393.989.685
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,96
|375.887.749
|% 7,90
|
|EKGYO
|1,97
|987.005.875
|% 5,35
|
|IHLGM
|1,52
|393.989.685
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,80
|149.162.048
|% 6,67
|
|ISGYO
|1,94
|281.897.285
|% 6,59
|
|GUSGR
|3,96
|375.887.749
|% 7,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6425
|8,6858
|% 0,24
|
|Frank
|7,1477
|7,1907
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8038
|1,8128
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,92
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.458
|2,60
|
|Tam
|2.502
|2.526
|-1,00
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,30
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|-0,94
|