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CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2020 11:16
GÜNCEL HABERLER



CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS 547 GUN 85 31/07/2019-5
BIST 100 GETIRI 10 31/07/2019-5
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 31/07/2019-5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850464


BIST




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Değişim :  0,64% |  702,52
Açılış :  109.600  
Önceki Kapanış :  109.237  
En Yüksek
110.322 En Düşük
109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,65 1.542.121 % 10,00  
ISBIR 976,60 928.763 % 9,99  
DAGHL 9,60 2.096.295 % 9,97  
RTALB 24,92 3.787.915 % 9,97  
LUKSK 17,99 9.165.932 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6425 8,6858 % 0,24  
Frank 7,1477 7,1907 % 0,41  
Riyal 1,8038 1,8128 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 4,92  
Altın Gr. 375 375 0,63  
Cumhuriyet 2.430 2.458 2,60  
Tam 2.502 2.526 -1,00  
Yarım 1.221 1.231 1,30  
Çeyrek 610 617 0,70  
Gümüş.Ons 17,69 17,74 0,18  
Gümüş Gr. 3,86 3,86 0,03  
B. Petrol 40,24 40,24 -0,94  
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