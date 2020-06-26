CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.06.2020 13:22
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853088
BIST
15:14115.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 861,77
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
15:146,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:147,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:14388,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,28
|Açılış
|: 388,51
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.298.891
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|SARKY
|6,90
|29.319.935
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.854.030
|% 9,64
|
|DAGI
|6,65
|33.328.040
|% 9,20
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,95
|61.085.988
|% -6,40
|
|LUKSK
|14,99
|1.444.202
|% -5,49
|
|GUBRF
|26,28
|202.363.678
|% -5,47
|
|IHGZT
|4,52
|25.458.814
|% -4,64
|
|ISFIN
|4,19
|889.401.040
|% 3,71
|
|ODAS
|2,37
|535.838.028
|% 3,95
|
|KRDMD
|3,05
|524.048.760
|% 1,33
|
|KARSN
|2,79
|520.641.152
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,62
|490.461.945
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|490.461.945
|% 0,62
|
|ODAS
|2,37
|535.838.028
|% 3,95
|
|ISFIN
|4,19
|889.401.040
|% 3,71
|
|KARSN
|2,79
|520.641.152
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,05
|524.048.760
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4649
|8,5074
|% -0,26
|
|Frank
|7,2026
|7,2460
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,50
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.620
|2,00
|
|Tam
|2.593
|2.604
|-3,00
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,50
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,91
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|0,18
|
Seans Raporu
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