CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2020 14:32
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 31/07/2019-4
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 31/07/2019-4
KATILIM 50 GETİRİ 10 31/07/2019-4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859666
BIST
15:06117.973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -425,87
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:066,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:067,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:06397,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 397,45
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.034.484
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|7.186.599
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.350.490
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.652.281
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|MAALT
|107,70
|28.820.690
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,31
|1.445.352.477
|% 1,76
|
|GARAN
|7,93
|562.678.642
|% -0,50
|
|THYAO
|11,97
|553.787.317
|% 0,00
|
|ODAS
|2,91
|529.400.914
|% -1,36
|
|SASA
|12,03
|460.558.580
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,31
|1.445.352.477
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,67
|381.199.011
|% 1,21
|
|TSKB
|1,28
|291.076.266
|% 1,59
|
|ODAS
|2,91
|529.400.914
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,82
|294.625.489
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5804
|8,6234
|% -0,05
|
|Frank
|7,2807
|7,3245
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,51
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.606
|-1,60
|
|Tam
|2.663
|2.674
|-1,60
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-0,80
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,27
|
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