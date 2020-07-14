CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2020 14:34
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS UZUN 80 31/07/2019-4
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 31/07/2019-4
BIST 100 GETIRI 10 31/07/2019-4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859667
BIST
15:01118.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -374,51
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:016,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:017,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:01397,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 397,61
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.034.484
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|7.186.599
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.301.960
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.641.402
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|MAALT
|108,00
|28.761.429
|% -5,01
|
|EKGYO
|2,31
|1.442.204.540
|% 1,76
|
|GARAN
|7,92
|555.972.413
|% -0,63
|
|THYAO
|11,97
|551.999.333
|% 0,00
|
|ODAS
|2,91
|529.201.377
|% -1,36
|
|SASA
|12,03
|457.709.100
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,31
|1.442.204.540
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,67
|380.722.398
|% 1,21
|
|TSKB
|1,28
|290.488.791
|% 1,59
|
|ODAS
|2,91
|529.201.377
|% -1,36
|
|ALBRK
|1,82
|294.913.985
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5777
|8,6207
|% -0,08
|
|Frank
|7,2799
|7,3238
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-1,92
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.643
|2.683
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.677
|1,90
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|0,90
|
|Çeyrek
|647
|656
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:14GLRYH
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 14.02 lira fiyatla işlem gören hissede 846, 569 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -602, 92 kaybederek (% -0.45 ) 134, 133
-
15:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, GARAN, THYAO
-
15:11XU100
Endeks 117, 971 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 13, 494.00 milyon TL de
-
15:11AEFES
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 940 adet işlem