CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.08.2020 16:24
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869925
BIST
17:431.120
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 27,40
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.121
En Düşük
1.099
17:437,2402
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -0,1329
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
17:438,6174
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -0,1876
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
17:43459,29
En Yüksek
|Değişim
|: -3,19%
|| -15,11
|Açılış
|: 459,29
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
458,90
BIST En Aktif Hisseler17:41
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|30.833.364
|% 9,99
|
|QNBFL
|146,40
|12.277.018
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.700.544
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,12
|734.797
|% -7,82
|
|TUPRS
|85,20
|2.105.634.606
|% 6,70
|
|EKGYO
|2,04
|1.787.061.525
|% 5,15
|
|SISE
|6,22
|1.346.057.485
|% 4,71
|
|GARAN
|7,22
|1.116.246.644
|% 1,26
|
|RTALB
|62,20
|965.373.798
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,04
|1.787.061.525
|% 5,15
|
|ZOREN
|2,64
|573.142.155
|% 9,54
|
|SISE
|6,22
|1.346.057.485
|% 4,71
|
|PETKM
|4,23
|837.829.763
|% 9,87
|
|GARAN
|7,22
|1.116.246.644
|% 1,26
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2261
|7,2314
|% -1,92
|
|Euro
|8,6015
|8,6106
|% -2,21
|
|Sterlin
|9,5624
|9,6104
|% -1,70
|
|Frank
|7,9588
|8,0067
|% -2,01
|
|Riyal
|1,9310
|1,9406
|% -1,45
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-17,58
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-8,93
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|-45,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|-36,92
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|-17,86
|
|Çeyrek
|750
|767
|-8,93
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,82
|44,82
|-0,64
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 66 artarak (% 2.56 ) 1, 268
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17:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SISE
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17:52XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 19, 633.00 milyon TL de
-
17:52OYLUM
Yüzde 5.90 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 191 adet işlem
-
17:50IEYHO
Yüzde 8.54 oranında artışla 0.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 346, 563 adet işlem