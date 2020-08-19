CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.08.2020 16:25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869928
BIST
17:421.120
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 27,37
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.120
En Düşük
1.099
17:427,2289
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,1442
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
17:428,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -0,1964
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
17:42462,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -12,28
|Açılış
|: 462,12
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
462,08
BIST En Aktif Hisseler17:42
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|30.990.864
|% 9,99
|
|QNBFL
|146,40
|12.282.434
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.700.544
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,12
|734.797
|% -7,82
|
|TUPRS
|85,95
|2.236.145.147
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,04
|1.788.405.752
|% 5,15
|
|SISE
|6,23
|1.357.686.388
|% 4,88
|
|GARAN
|7,25
|1.147.262.839
|% 1,68
|
|RTALB
|62,85
|980.641.173
|% 9,88
|
|EKGYO
|2,04
|1.788.405.752
|% 5,15
|
|ZOREN
|2,64
|586.334.605
|% 9,54
|
|SISE
|6,23
|1.357.686.388
|% 4,88
|
|PETKM
|4,23
|841.296.370
|% 9,87
|
|GARAN
|7,25
|1.147.262.839
|% 1,68
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2222
|7,2289
|% -1,96
|
|Euro
|8,5976
|8,6086
|% -2,23
|
|Sterlin
|9,5489
|9,5968
|% -1,84
|
|Frank
|7,9458
|7,9936
|% -2,17
|
|Riyal
|1,9293
|1,9390
|% -1,53
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-30,42
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-10,78
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,15
|45,15
|-0,31
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 66 artarak (% 2.56 ) 1, 268
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17:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SISE
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17:52XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 19, 633.00 milyon TL de
-
17:52OYLUM
Yüzde 5.90 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 191 adet işlem
-
17:50IEYHO
Yüzde 8.54 oranında artışla 0.89 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 346, 563 adet işlem