Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.08.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde Yönetmelik'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan ve aynı maddenin (ğ) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara, faize, dövize/kura ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar, sadece riskten korunma amacıyla aynı varlıklara dayalı borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dâhil edilebilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869929


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:421.120
Değişim :  2,51% |  27,37
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.120 En Düşük
1.099
BIST En Aktif Hisseler17:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 176,00 214.283 % 10,00  
ARTI 2,97 1.156.990 % 10,00  
MZHLD 15,84 269.549 % 10,00  
QNBFB 78,75 30.990.864 % 9,99  
QNBFL 146,40 12.282.434 % 9,99  
daha fazla
17:42 Alış Satış %  
Dolar 7,2222 7,2289 % -1,96  
Euro 8,5976 8,6086 % -2,23  
Sterlin 9,5489 9,5968 % -1,84  
Frank 7,9458 7,9936 % -2,17  
Riyal 1,9293 1,9390 % -1,53  
daha fazla
17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 -30,42  
Altın Gr. 464 464 -10,78  
Cumhuriyet 3.104 3.151 -50,00  
Tam 3.081 3.161 -46,57  
Yarım 1.489 1.529 -22,53  
Çeyrek 747 764 -11,26  
Gümüş.Ons 27,37 27,40 -0,28  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,09  
B. Petrol 45,15 45,15 -0,31  
Seans Raporu 17:42
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru