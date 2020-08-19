CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Faiz İçeriği Faiz içerirFonun Risk Değeri 6Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde Yönetmelik'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan ve aynı maddenin (ğ) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara, faize, dövize/kura ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar, sadece riskten korunma amacıyla aynı varlıklara dayalı borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dâhil edilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869929BIST