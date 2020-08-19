CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.08.2020 16:25
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 6
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde Yönetmelik'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan ve aynı maddenin (ğ) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara, faize, dövize/kura ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar, sadece riskten korunma amacıyla aynı varlıklara dayalı borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dâhil edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869929
BIST
17:421.120
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 27,37
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.120
En Düşük
1.099
17:427,2289
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,1442
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
17:428,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -0,1964
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
17:42462,12
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -12,28
|Açılış
|: 462,12
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
462,08
BIST En Aktif Hisseler17:42
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|30.990.864
|% 9,99
|
|QNBFL
|146,40
|12.282.434
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.700.544
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|FRIGO
|31,12
|734.797
|% -7,82
|
|TUPRS
|85,95
|2.236.145.147
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,04
|1.788.405.752
|% 5,15
|
|SISE
|6,23
|1.357.686.388
|% 4,88
|
|GARAN
|7,25
|1.147.262.839
|% 1,68
|
|RTALB
|62,85
|980.641.173
|% 9,88
|
|EKGYO
|2,04
|1.788.405.752
|% 5,15
|
|ZOREN
|2,64
|586.334.605
|% 9,54
|
|SISE
|6,23
|1.357.686.388
|% 4,88
|
|PETKM
|4,23
|841.296.370
|% 9,87
|
|GARAN
|7,25
|1.147.262.839
|% 1,68
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2222
|7,2289
|% -1,96
|
|Euro
|8,5976
|8,6086
|% -2,23
|
|Sterlin
|9,5489
|9,5968
|% -1,84
|
|Frank
|7,9458
|7,9936
|% -2,17
|
|Riyal
|1,9293
|1,9390
|% -1,53
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-30,42
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-10,78
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,15
|45,15
|-0,31
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, YKBNK, MGROS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 66 artarak (% 2.65 ) 1, 032
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, MZHLD, ARTI, TKURU, EPLAS
-
17:57
AGYO, PETKM, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
PENGD, RODRG, FMIZP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında