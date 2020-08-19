CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.08.2020 16:28
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869940
BIST
17:281.115
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 22,24
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.119
En Düşük
1.099
17:287,2445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -0,1286
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
17:288,6331
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -0,1719
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,6006
17:28465,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -9,34
|Açılış
|: 465,46
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
465,14
BIST En Aktif Hisseler17:26
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|QNBFB
|78,75
|30.778.948
|% 9,99
|
|QNBFL
|146,40
|12.235.879
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.690.493
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|BFREN
|778,10
|71.642.683
|% -9,73
|
|TUPRS
|83,90
|1.762.030.896
|% 5,07
|
|EKGYO
|2,04
|1.758.038.792
|% 5,15
|
|SISE
|6,19
|1.252.043.049
|% 4,21
|
|GARAN
|7,20
|1.095.201.565
|% 0,98
|
|ASELS
|17,83
|856.916.337
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,04
|1.758.038.792
|% 5,15
|
|SISE
|6,19
|1.252.043.049
|% 4,21
|
|ZOREN
|2,59
|520.944.497
|% 7,47
|
|PETKM
|4,18
|694.352.280
|% 8,57
|
|GARAN
|7,20
|1.095.201.565
|% 0,98
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2490
|7,2559
|% -1,59
|
|Euro
|8,6388
|8,6537
|% -1,72
|
|Sterlin
|9,5963
|9,6444
|% -1,35
|
|Frank
|7,9911
|8,0393
|% -1,61
|
|Riyal
|1,9371
|1,9469
|% -1,13
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-15,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|-45,00
|
|Tam
|3.092
|3.171
|-36,41
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|-17,61
|
|Çeyrek
|750
|767
|-8,80
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,57
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:40IEYHO
Yüzde 8.54 oranında artışla 0.89 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 834, 883 adet işlem
-
17:39YYAPI
Yüzde 9.20 oranında artışla 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 975, 541 adet işlem
-
17:38AVTUR
Yüzde 5.46 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 221, 194 adet işlem
-
17:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 58 artarak (% 2.31 ) 1, 265
-
17:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TUPRS, EKGYO, SISE