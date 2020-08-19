CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.08.2020 16:28
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869943
BIST
18:001.124
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 31,43
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:007,2988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0743
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:008,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,1189
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:00459,62
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -14,78
|Açılış
|: 459,62
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TLMAN
|15,84
|8.405.820
|% 10,00
|
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|ARMDA
|31,94
|24.950.856
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.846.189
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|3.876.028
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|BFREN
|782,00
|80.756.095
|% -9,28
|
|TUPRS
|85,85
|2.609.479.393
|% 7,51
|
|EKGYO
|2,05
|1.907.836.119
|% 5,67
|
|SISE
|6,27
|1.465.974.962
|% 5,56
|
|GARAN
|7,27
|1.250.273.402
|% 1,96
|
|RTALB
|59,35
|1.164.117.054
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,05
|1.907.836.119
|% 5,67
|
|SISE
|6,27
|1.465.974.962
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|604.784.277
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|845.432.494
|% 9,87
|
|GARAN
|7,27
|1.250.273.402
|% 1,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2902
|7,2988
|% -1,01
|
|Euro
|8,6714
|8,6861
|% -1,35
|
|Sterlin
|9,5243
|9,5721
|% -2,09
|
|Frank
|7,9290
|7,9768
|% -2,38
|
|Riyal
|1,9254
|1,9350
|% -1,73
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|-35,38
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-15,86
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,19
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,33
|
Seans Raporu
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