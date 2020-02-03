CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
03.02.2020 22:03
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Takasbank nezdindeki serbest hesabına çözülmesi gereken 2.961.975,43 TL tutar çözülememiştir. Bu sebeple fon kurucusundan ilgili tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 04.02.2020 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816824
BIST
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9864
En Düşük
5,9822
18:056,6207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6234
En Düşük
6,6179
18:05303,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,05
|Açılış
|: 303,27
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.450
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7527
|7,7916
|% -1,61
|
|Frank
|6,1687
|6,2059
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|0,00
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|0,62
|