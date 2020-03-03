CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
03.03.2020 10:56
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Takasbank nezdindeki serbest hesabına çözülmesi gereken 2.295.525,98 TL tutar çözülememiştir. Bu sebeple fon kurucusundan ilgili tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 03.03.2020 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823828
BIST
14:16110.062
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 2.752,20
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:166,1897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,2010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:166,8779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:16319,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 5,43
|Açılış
|: 319,48
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,52
|24.530.324
|% 17,70
|
|NUHCM
|11,41
|7.664.924
|% 16,07
|
|SONME
|6,11
|5.302.587
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.421.273
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,00
|1.847.881
|% 14,07
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|SAMAT
|2,39
|6.809.333
|% -5,16
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,90
|8.896.703
|% -4,62
|
|THYAO
|12,09
|594.050.390
|% 2,46
|
|ASELS
|29,22
|521.912.727
|% 3,47
|
|GARAN
|10,01
|401.172.078
|% 4,60
|
|KARSN
|1,89
|271.110.154
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,51
|231.726.091
|% 5,02
|
|KARSN
|1,89
|271.110.154
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,37
|173.873.027
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,16
|129.422.386
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,51
|231.726.091
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,81
|66.165.774
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9090
|7,9487
|% 0,87
|
|Frank
|6,4512
|6,4900
|% 0,99
|
|Riyal
|1,6492
|1,6575
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,02
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,20
|
|Cumhuriyet
|2.116
|2.148
|2,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|2,55
|
|Yarım
|1.018
|1.045
|1,23
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,72
|53,72
|1,82
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:27OYAYO
Yüzde 14.80 oranında artışla 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 717 adet işlem
-
14:26MSGYO
Yüzde 6.90 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 906 adet işlem
-
14:25IHYAY
Yüzde 8.41 oranında artışla 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 529, 349 adet işlem
-
14:24IHLGM
Yüzde 7.03 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 701, 041 adet işlem
-
14:23XU100
Endeks 110, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 68 üstünde . İşlem hacmi 4, 965.00 milyon TL de