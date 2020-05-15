CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarQNB Finans Faktoring A.Ş.'ye yönelik olarak TurkRating tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal not "TR AA-" iken "TR AA" seviyesine yukarı yönlü revize edilmiş ve görünüm "Durağan" olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli ulusal kredi notunda [TR A1] ise bir değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845582BIST