CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2020 22:44
CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Takasbank nezdindeki serbest hesabına çözülmesi gereken 2.520.597,05 TL tutar çözülememiştir. Bu sebeple fon kurucusundan ilgili tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 02.06.2020 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848385
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8143
En Düşük
6,8040
18:057,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,5924
En Düşük
7,5728
18:05380,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,71
|Açılış
|: 380,83
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4838
|8,5263
|% 1,04
|
|Frank
|7,0574
|7,0999
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8091
|1,8181
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|10,53
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.507
|33,10
|
|Tam
|2.539
|2.579
|29,90
|
|Yarım
|1.239
|1.263
|22,30
|
|Çeyrek
|619
|630
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,08
|
|B. Petrol
|38,58
|38,58
|0,74
|