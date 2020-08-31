CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Arçelik A.Ş.'ye yönelik olarak Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal not "AAA(tur)" olarak teyit edilmiş not görünümü ise "negatif" olarak revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871834BIST